Mercato - OM : Le club annonce sa grande «priorité»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Conformément aux demandes formulées par Gennaro Gattuso ces dernières semaines, l'OM a renforcé son milieu de terrain avec le recrutement de Jean Onana afin de pallier les absences liées à la CAN. Et Pablo Longoria confirme qu'il s'agissait de la priorité absolue du club phocéen en cette période de mercato hivernal.

Alors que le mercato a ouvert ses portes le 1er janvier dernier, ça bouge déjà à l'OM ! D'abord tout proche de faire venir Lucien Agoumé qui a finalement opté pour le FC Séville, le club phocéen s'est donc rabattu sur Jean Onana (24 ans) pour renforcer son milieu de terrain. Arrivé du Besiktas sous la forme d'un prêt avec option d'achat, l'ancien Lillois était attendu du pied ferme à l'OM.

Mercato - OM : Longoria tente un coup de bluff avec ce transfert https://t.co/SqJ7PEQk1C pic.twitter.com/OT1NS5ivcH — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

Gattuso voulait absolument un milieu

Le 5 janvier dernier, en conférence de presse, Gennaro Gattuso avait alerté la direction de l'OM sur ce besoin urgent au milieu de terrain avec les nombreux départs à la CAN : « Je vais être honnête avec vous: aujourd'hui, nous avons numériquement besoin d'un milieu de terrain. Défenseur, attaquant... On peut gérer et changer les postes mais si on a un problème, on sera en difficulté numériquement », expliquait l'entraîneur italien, qui a été entendu par son président.

« C’était la priorité »