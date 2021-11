Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Sampaoli met les choses au clair pour Gerson !

Publié le 5 novembre 2021 à 22h10 par La rédaction

Recruté pour près de 30M€ lors du dernier mercato estival, Gerson ne répond pas encore aux attentes placées en lui par l'OM et suscite quelques critiques. Toutefois, Jorge Desio, l'adjoint de Jorge Sampaoli, n'a pas manqué de complimenter le milieu de terrain brésilien.

Cet été, Pablo Longoria a frappé fort sur le marché des transferts en recrutant pas moins de onze joueurs afin de renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli. Le technicien argentin avait notamment fait de Gerson l'une de ses grandes priorités au milieu de terrain. L'OM a ainsi offert près de 30M€ bonus compris à Flamengo pour s'attacher les services du Brésilien de 24 ans, comme l'avait révélé le10sport.com. Malgré un début de saison compliqué sous le maillot olympien, Gerson a reçu un énorme soutien de Jorge Desio, adjoint de Jorge Sampaoli.

« C'est un excellent joueur qui peut jouer à plusieurs postes au milieu »