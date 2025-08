Mercato - OM : Le chèque XXL à venir grâce à De Zerbi ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré CJ Egan-Riley et Facundo Medina arrivés cet été, l’OM chercherait encore un renfort en défense centrale durant ce mercato. D’ailleurs, le club phocéen aurait les idées claires concernant le profil recherché. Du côté de l’OM, on voudrait notamment s’offrir un défenseur jeune que Roberto De Zerbi pourrait permettre de développer et ensuite rapporte le jackpot à Marseille.

Le mercato est encore loin d’être terminé à l’OM. En effet, la direction olympienne entend armer le plus possible Roberto De Zerbi avec la Ligue des Champions qui arrive. Alors que la défense centrale a été l’un des gros points faibles la saison dernière, Medhi Benatia s’est activé pour résoudre cela. CJ Egan-Riley et Facundo Medina sont arrivés, mais un autre profil est recherché.

« Ils sont sur une stratégie de joueur U23 à fort potentiel » A l’occasion de L’After Foot, Walid Acherchour a dévoilé ce que recherchait exactement l’OM. Une recrue qui pourrait d’ailleurs à terme rapporter gros grâce à Roberto De Zerbi. « Pour moi la priorité, c’est le défenseur central. (…) Les échos que j’ai c’est qu’ils sont toujours sur un défenseur central. C’était l’un des enjeux prioritaires comme l’ailier gauche avec Paixao. Ils sont sur une stratégie de joueur U23 à fort potentiel qui a déjà montré de belles choses dans son club. Ils sont sur des beaux dossiers », a d’abord confié le consultant.