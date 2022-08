Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le calvaire se poursuit pour Bamba Dieng

Publié le 28 août 2022 à 12h45 par Pierrick Levallet

Alors que la fin du mercato approche, les problèmes de Bamba Dieng à l’OM ne semblent pas prêts de se terminer. Mis à l’écart par Igor Tudor depuis le début de saison, l’attaquant sénégalais n’a eu aucune minute de temps de jeu. Alors que Pablo Longoria cherche à le vendre cet été, son calvaire à l’OM se poursuit. Pour le déplacement à Nice ce dimanche, Bamba Dieng n’a une nouvelle fois pas été retenu.

Plus le temps passe, moins Bamba Dieng se sent en odeur de sainteté à l’OM. Véritable chouchou du Vélodrome et faisant preuve d’un comportement exemplaire, le Sénégalais est pourtant mis à l’écart par Igor Tudor. Le recrutement offensif de Pablo Longoria n'a pas non plus joué en sa faveur puisqu'il est désormais confronté à une concurrence rude à son poste. Le joueur de 22 ans n’a eu le droit à aucune minute de temps de jeu depuis le début de saison. Et la situation ne devrait pas changer de sitôt.

Dieng pas dans le groupe pour Nice

En froid avec Igor Tudor depuis son arrivée sur le banc de l’OM pour remplacer Jorge Sampaoli, Bamba Dieng ne fera pas le déplacement à Nice ce dimanche. Le club phocéen a dévoilé son groupe pour la rencontre comptant pour la quatrième journée de Ligue 1. Et l’international sénégalais n’y figure pas.

👥 Les 2️⃣1️⃣ joueurs convoqués par le coach 𝐈𝐠𝐨𝐫 𝐓𝐮𝐝𝐨𝐫 pour #OGCNOM, avec les premières convocations d’@ericbailly24 et 𝐈𝐬𝐬𝐚 𝐊𝐚𝐛𝐨𝐫𝐞́ ! 👀 pic.twitter.com/fAC7ToN29j — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 28, 2022

Dieng veut rester en France, l’OM veut le vendre à l’étranger