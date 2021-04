Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le calvaire de Luis Henrique est terminé !

Publié le 8 avril 2021 à 19h30 par Arthur Montagne

Recruté pour 12M€ l'été dernier, Luis Henrique est arrivé avec le statut de grand espoir du football brésilien. Toutefois, le jeune ailier a connu une première partie de saison très compliquée sous les ordres d'André Villas-Boas. Mais l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM a tout changé.

L'été dernier, l'OM a décidé d'investir tout son budget transfert sur Luis Henrique, recruté pour 12M€. L'ailier brésilien était d'ailleurs le seul transfert sec du club phocéen lors du précédent mercato estival et, par conséquent, le joueur arrivé de Botafogo était très attendu. D'autant plus que la Juventus était également très intéressé par ce jeune espoir brésilien. Mais ses premiers mois à l'OM ont ressemblé à un calvaire puisqu'André Villas-Boas l'a très peu utilisé. Le technicien portugais souhaitait voir débarquer un avant-centre et a longtemps pensé que Luis Henrique pouvait offrir une alternative à Dario Benedetto à la pointe de l'attaque olympienne. Mais rapidement, il s'est avéré que le Brésilien en était incapable, poussant André Villas-Boas à reconnaître une erreur de casting en décembre dernier. « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », confiait le technicien portugais en conférence de presse. A ce moment-là, difficile de voir un avenir à l'OM pour Luis Henrique.

Re-boosté, Luis Henrique veut aller de l'avant à l'OM