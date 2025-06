Mercato - OM : Le cadeau à 10M€ de l'Arabie Saoudite !

La défense centrale est le principal chantier de l’été à l’Olympique de Marseille, puisque ce secteur a souvent posé des problèmes à Roberto De Zerbi. Et pour le régler une idée très ambitieuse est évoquée depuis quelques semaines, avec le possible retour d’Aymeric Laporte en Europe, après deux saisons passées dans la Saudi Pro League.

Ça devrait sérieusement s’agiter à Marseille, au cours des prochaines semaines. Le duo formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria multiplie les pistes pour renforcer l’équipe à disposition de Roberto De Zerbi . Et il y en a une qui pourrait être particulièrement intéressante en défense...

Aymeric Laporte à l’OM ?

Voilà des mois déjà que l’on parle à l’OM d’une possible arrivée d’Aymeric Laporte. Parti en Arabie Saoudite en 2023, l’ancien de Manchester City souhaiterait retrouver le football européen et le projet marseillais ne le laisserait pas insensible. Il le verrait même comme une opportunité pour revenir dans les grâces du sélectionneur de l’Espagne et ainsi participer à la Coupe du monde, qui se tiendra dans un an en Amérique du Nord et au Mexique.