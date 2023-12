Mercato - OM : Le boss a pris une décision pour janvier

Benjamin Labrousse

Lors du prochain mercato hivernal, l’OM souhaiterait renforcer son effectif. Depuis quelques jours, plusieurs pistes ont d’ailleurs été évoquées côté marseillais, comme celle menant à Suso (FC Séville), ou encore à Saïd Benrahma (West Ham). Mais alors que le club phocéen manquerait de fonds pour son mois de janvier, une stratégie aurait été mise en place par la direction.

De quoi sera fait le mercato hivernal de l’OM ? 6ème de Ligue 1, le club phocéen entend bien offrir quelques renforts à son entraîneur Gennaro Gattuso pour la deuxième moitié de saison. Mais comme l’a révélé l’Équipe ce samedi, Marseille se trouve dans une situation économique compliquée…

L’OM est dans le dur financièrement

En effet, l’OM serait en manque de liquidités pour le prochain marché des transferts. Selon le quotidien sportif, le président marseillais Pablo Longoria aurait même confié ne « pas avoir d’argent » à certains émissaires dans le dossier Saïd Benrahma (West Ham), convoité par l’OM et l’OL ces derniers temps. De plus, le club phocéen se trouve dans le viseur de la DNCG, et doit se montrer précautionneux quant à la masse salariale de son effectif.

L’OM veut se faire prêter des joueurs en janvier