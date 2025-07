Mercato - OM : Le bémol inquiétant annoncé en direct !

Arrivé libre à l’OM, Angel Gomes est considéré comme un joli coup du mercato olympien. Mais certains observateurs, à l’image de Damien Perquis, alertent sur sa fragilité physique. L’ancien Lillois devra aussi gérer la pression du Vélodrome. Un défi de taille pour celui qui est appelé à devenir un maillon essentiel du système De Zerbi.

«Le seul point négatif»

Si ce recrutement a tout d’un gros coup pour l’OM, certains observateurs restent sceptiques et doutent de l’état physique d’Angel Gomes. Pour Damien Perquis, les blessures du milieu de terrain anglais pourraient freiner son aventure à Marseille. « Ses blessures, ce sera peut-être le seul point négatif. Pour l'OM, avec les compétitions qui vont s'enchaîner, je pense que c'est une plus-value pour le milieu de terrain. Le peu que j'en ai vu, j'ai beaucoup aimé. Il va falloir voir aussi l'atmosphère, s'il répondra présent au Vélodrome et avec la pression du public marseillais. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais si on se focalise juste sur le footballeur et ses qualités intrinsèques, moi je suis pour et je valide totalement », a-t-il expliqué en direct dans L’After Foot sur RMC.