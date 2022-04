Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce tonitruante de Pablo Longoria sur une vente du club !

Publié le 20 avril 2022 à 17h00 par La rédaction

Même si les rumeurs concernant la vente de l’OM se font moins persistantes, Pablo Longoria a une nouvelle fois démenti ces informations.

Depuis 2016 et le rachat de l’OM par l’homme d’affaires américain Frank McCourt, les rumeurs sur une nouvelle vente ne cessent pas. Le journaliste Thibaud Vézirian affirme depuis plus d’un an que l’OM va être racheté par un fonds d’investissement saoudien. Une information démentie à maintes reprises par Frank McCourt lui-même. Cette fois-ci, c’est Pablo Longoria, le président de l’OM, qui est sorti du silence concernant ces rumeurs.

«Marseille n'est pas à vendre»