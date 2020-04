Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'aveu de Benedetto sur son adaptation difficile à Marseille !

Publié le 5 avril 2020 à 1h00 par B.C.

Recruté l'été dernier par l'OM, Dario Benedetto admet avoir eu du mal sous ses nouvelles couleurs au début de la saison.

Après avoir misé sur Kostas Mitroglou puis Mario Balotelli, la direction de l'Olympique de Marseille a décidé de recruter Dario Benedetto pour 15M€, sur recommandation d'André Villas-Boas. Si l'Argentin est parfois irrégulier, force est de constater que l'entraîneur de l'OM a eu raison de miser sur l'ancien attaquant de Boca Juniors puisque ce dernier a inscrit 11 buts en Ligue 1 avant l'interruption des matches. Pourtant, le joueur de 29 ans admet avoir eu du mal à s'acclimater à son nouveau championnat.

« C'était assez compliqué au début »