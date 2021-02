Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir de Florian Thauvin déjà décidé en interne ?

Publié le 8 février 2021 à 6h00 par Th.B.

Pour la presse italienne, l’avenir de Florian Thauvin ne ferait plus aucun doute : il quittera l’OM à la fin de la saison. Mais bien que le Milan AC soit déjà passé à l’action, le FC Séville ne serait pas une option à écarter.

Samedi, une réunion aurait eu lieu entre les joueurs et groupes de supporters de l’OM sur la pelouse même du centre Robert Louis-Dreyfus d’après RMC Sport. Au cours de cet entretien, Florian Thauvin aurait été pris en grippe par les fans de l’OM, lui reprochant ses récentes performances. Le principal intéressé aurait rétorqué que certaines discussions à propos de sa prolongation de contrat l’auraient quelque peu chamboulé. Contractuellement lié à l’OM jusqu’au mois de juin, son départ serait déjà acté en coulisse.

Un départ, mais où ?

C’est du moins la tendance de ces dernières semaines, confirmée par Nicolo Schira. Le journaliste italien a assuré que Florian Thauvin quittera l’OM à l’issue de la saison. Deux options s’offriraient à lui. Tout d’abord, le Milan AC qui lui aurait proposé un contrat courant jusqu’en juin 2025. Et l’autre, le FC Séville, qui se serait déjà montré intéressé aux étés 2018 et 2019, et qui aimerait bien enfin mettre la main sur le champion du monde tricolore. L’ailier de l’OM n’a plus qu’à choisir désormais.