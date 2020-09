Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'arrivée d'un attaquant facilitée par... André-Pierre Gignac ?

Publié le 9 septembre 2020 à 11h45 par A.M.

En quête d'un nouvel avant-centre, l'Olympique de Marseille s'intéresse au profil du jeune attaquant mexicain José Juan Macias. Et pour cela, le club phocéen peut compter sur André-Pierre Gignac.

Ce n'est un secret pour personne, après avoir attiré Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, André Villas-Boas veut un attaquant et cette fois-ci, il attend un investissement de l'OM. Selon les informations de L'Equipe, le club phocéen serait disposé à lâcher quasiment 10M€ pour satisfaire le technicien portugais qui veut voir débarquer un jeune attaquant prometteur capable de concurrencer Dario Benedetto et avec lequel l'OM peut espérer réaliser une plus-value d'ici deux ans. Dans cette optique, le nom de José Juan Macias (20 ans) qui évolue au Chivas Guadalajara dans le championnat mexicain et qui a donc affronté à plusieurs reprises André-Pierre Gignac qui porte lui les couleurs des Tigres de Monterrey. Et à en croire Jean-Charles De Bono, journaliste de Football Club de Marseille , l'ancien attaquant de l'OM aurait servi de scout de luxe pour le club phocéen.

Gignac aurait glissé des infos à l'OM pour Macias