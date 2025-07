Mercato - OM : L’Arabie Saoudite prépare un gros coup !

La rédaction

Ismaël Bennacer pourrait échapper à l’OM. Après un prêt de six mois peu concluant, le club phocéen espérait le récupérer une saison de plus. Mais l’Arabie saoudite est désormais sur les rangs et pourrait offrir à l’international algérien un gros contrat, reléguant ainsi l’OM au second plan dans ce dossier sensible du mercato estival.

Après avoir passé six mois en prêt à l’OM, Ismaël Bennacer est retourné à l’AC Milan. L’OM n’a pas souhaité lever l’option d’achat de 12 M€, notamment à cause du salaire trop élevé de l’international algérien. Les dirigeants olympiens auraient alors entamé des négociations avec les Rossoneri autour d’un nouveau prêt.

Bennacer vers l’Arabie saoudite ? Cependant, l’OM n’est pas le seul à sonder Ismaël Bennacer. D’après les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’Arabie saoudite pourrait jouer un sale coup à l’OM dans ce mercato en s’attachant les services du milieu de terrain. En effet, la Saudi Pro League serait intéressée par deux milieux milanais : Ismaël Bennacer et Yacine Adli.