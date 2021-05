Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’annonce retentissante d’une figure du projet McCourt !

Publié le 14 mai 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Malgré ses performances irrégulières, Dimitri Payet est l’un des grands symboles de cet OM version Frank McCourt. Et l’international français a plus que jamais scellé son avenir au club…

L’été dernier, la direction de l’OM avait fait un choix très fort en prolongeant le contrat de Dimitri Payet (34 ans) jusqu’en juin 2024, et en contrepartie, le milieu offensif tricolore acceptait de baisser significativement son salaire. Recrue la plus chère de l’ère McCourt et de toute l’histoire du club phocéen (30M€) en janvier 2017, Payet semble donc bien parti pour prendre sa retraite à l’OM comme il l’a confirmé dans un entretien sur le site officiel du club jeudi.

« Je ne suis pas prêt de repartir »