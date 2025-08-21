Mercato - OM : L'affaire Rabiot cache un énorme secret ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l'OM a perdu son premier match de Ligue 1 face à Rennes, ça a ensuite explosé dans le vestiaire. En effet, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains, suite à quoi le club phocéen a décidé de s'en séparer. Une décision radicale qui en a surpris plus d'un. Mais voilà qu'un secret pourrait bien expliquer ce choix de l'OM avec Rabiot.

Entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, ça a complètement dégénéré. En effet, suite à la défaite face à Rennes, les deux joueurs de l'OM en sont venus aux mains dans le vestiaire et des coups ont été échangés. Une bagarre aux grandes répercussions puisque ce mardi, le club phocéen a annoncé dans un communiqué placer Rabiot et Rowe sur le marché des transferts. De quoi en étonner plus d'un...

« Il y a vraiment quelque chose qu’on ne sait pas » Si ce n'est pas la première bagarre qui éclate dans un vestiaire de football, l'OM a décidé de réagir en employant la manière forte avec Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Ancien professionnel, Matthieu Dossevi a fait part de sa surprise sur le plateau de L'Equipe du Soir, estimant qu'un fait tenu secret devait justifier ce choix radical de l'OM : « Ce qui est surprenant, c’est que ça sorte. Des altercations, ça arrive, après un match, après l’entraînement, mais ça reste des épiphénomènes. Dès fois même, ça peut être constructif, ça permet de resserrer le groupe. Là, ce qui est dommage, c’est que ça sorte. Et vu que c’est Marseille, ça prend des proportions qui ne sont pas gérables. Il y a forcément quelque chose en interne qu’on ne connait pas. Une altercation, ça arrive, derrière tu peux avoir des sanctions, financières ou sportives, mais ça ne va pas plus loin. Même, dès fois, quand tu as une altercation avec un cadre, le statut joue et c’est le cadre qui est un peu protégé. Là, c’est limite l’inverse, c’est lui qui prend le plus cher. Il y a vraiment quelque chose qu’on ne sait pas ».