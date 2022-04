Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité tombe pour la grosse recrue estivale de Sampaoli !

Publié le 20 avril 2022 à 3h45 par T.M.

Recrue phare de l’OM l’été dernier, Gerson a eu du mal à trouver sa place sur la Canebière. Un problème d’adaptation selon Luan Peres.

Dès son arrivée à l’OM, Jorge Sampaoli avait clairement identifié sa priorité pour renforcer son équipe. Ainsi, l’Argentin avait chargé Pablo Longoria de faire venir Gerson, qui brillait alors avec Flamengo au Brésil. Le président de l’OM a alors répondu à la demande de son entraîneur, recrutant le milieu de terrain brésilien pour plus de 20M€. Gerson a ainsi été la plus grosse recrue de l’été sur la Canebière et forcément, les attentes étaient présentes. Alors que cela va désormais un peu mieux pour le joueur de Sampaoli, les débuts ont été très compliqués et les interrogations nombreuses concernant son niveau.

« Il n'a pas eu un début facile en raison du temps d’adaptation »