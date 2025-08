Mercato - OM : La trahison qui devrait dégoûter De Zerbi !

L’attaque de l’Olympique de Marseille connait énormément de changements en ce mercato estival, avec notamment les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Igor Paixao. Mais ce n’est pas terminé, puisque les dirigeants phocéens souhaiteraient boucler d’autres coups au cours des prochaines semaines.

Quelle va être la prochaine recrue marseillaise ? Pour préparer une saison très chargée avec notamment la Ligue des Champions , les dirigeants de l’ OM ont des gros projets sur le mercato estival. Et ça s’est déjà traduit avec les arrivées des différents renforts au cours des derniers jours, avec notamment le transfert d’ Igor Paixao , qui devrait être la nouvelle star du trio offensif aux côtés de Mason Greenwood et d’ Amine Gouiri .

De Zerbi aurait bien aimé le récupérer à l’OM

Arrivé du Feyenoord Rotterdam, l’ailier gauche est devenu le plus gros transfert de l’histoire de l’OM avec ses 35M€. Mais Roberto De Zerbi rêve d’autres coups et c’est notamment le cas de Giacomo Raspadori, son ancien protégé du côté de Sassuolo, déjà annoncé à Marseille au cours du dernier mercato hivernal. Peu utilisé au Napoli, il est finalement resté à la cour d’Antonio Conte, où il a tout de même remporté le deuxième Scudetto de sa carrière. Et le fiasco pourrait bien se répéter pour les Marseillais...