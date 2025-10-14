Mercato - OM : La terrible injustice découverte après avoir signé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ne voulant pas quitter Lorient, Mario Lemina a tout de même bel et bien été vendu à l'OM à l'été 2013. Le milieu de terrain gabonais s'est alors envolé à contrecoeur pour Marseille, rejoignant alors l'effectif d'Elie Baup. Mais voilà qu'en débarquant au sein du club phocéen, ça a été le choc pour Lemina, qui s'est alors rendu compte d'une grande injustice.

Transféré par Lorient à l'OM en 2013, Mario Lemina était contre cette opération. En effet, dégoûté à l'idée de quitter les Merlus, l'ancien Olympien a révélé pour So Foot : « Le président m’a convoqué pour me dire que je devais partir. Je n’avais que 19 ans, je voulais encore prouver à Lorient, mais on ne m’a pas laissé le choix. J’étais sorti du bureau en pleurant ».

« Je venais de me rendre compte que le football n’est pas toujours juste » N'ayant donc pas eu son mot à dire pour ce transfert, Mario Lemina a donc rejoint l'OM. Et ça n'a pas été facile pour le Gabonais sous les ordres d'Elie Baup au sein du club phocéen. « Mon transfert, c’était du business entre Lorient et Marseille, ce n’était pas le choix du coach. Je pouvais tout donner, être reconnu par mes coéquipiers, Baup avait son équipe en tête. Je venais de me rendre compte que le football n’est pas toujours juste », a balancé Lemina dans la suite de son entretien.