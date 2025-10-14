Mercato - OM : La terrible injustice découverte après avoir signé !

Ne voulant pas quitter Lorient, Mario Lemina a tout de même bel et bien été vendu à l'OM à l'été 2013. Le milieu de terrain gabonais s'est alors envolé à contrecoeur pour Marseille, rejoignant alors l'effectif d'Elie Baup. Mais voilà qu'en débarquant au sein du club phocéen, ça a été le choc pour Lemina, qui s'est alors rendu compte d'une grande injustice.
Transféré par Lorient à l'OM en 2013, Mario Lemina était contre cette opération. En effet, dégoûté à l'idée de quitter les Merlus, l'ancien Olympien a révélé pour So Foot : « Le président m’a convoqué pour me dire que je devais partir. Je n’avais que 19 ans, je voulais encore prouver à Lorient, mais on ne m’a pas laissé le choix. J’étais sorti du bureau en pleurant ».
« Je venais de me rendre compte que le football n’est pas toujours juste »
N'ayant donc pas eu son mot à dire pour ce transfert, Mario Lemina a donc rejoint l'OM. Et ça n'a pas été facile pour le Gabonais sous les ordres d'Elie Baup au sein du club phocéen. « Mon transfert, c’était du business entre Lorient et Marseille, ce n’était pas le choix du coach. Je pouvais tout donner, être reconnu par mes coéquipiers, Baup avait son équipe en tête. Je venais de me rendre compte que le football n’est pas toujours juste », a balancé Lemina dans la suite de son entretien.
« Avec Bielsa, j’étais l’un de ses protégés »
Heureusement pour le désormais joueur de Galatasaray, ça s'est arrangé pour lui à l'OM avec l'arrivée de Marcelo Bielsa. En effet, Mario Lemina a expliqué concernant El Loco : « Avec Bielsa, j’étais l’un de ses protégés. Giannelli Imbula, Benjamin Mendy, Brice Samba, Florian Thauvin… On était une équipe de fous, on a trop appris avec ce coach. C’est comme si on était encore à l’école : on a repris nos gammes depuis le début et on a fini par se trouver les yeux fermés. Les six premiers mois, la Ligue 1 n’était pas prête ! Il n’avait aucune honte de dire devant tout le monde que j’étais un joueur extraordinaire, c’était valorisant venant d’un entraîneur pareil. Par la suite, il avait voulu me récupérer à Leeds United ».