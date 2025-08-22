Mercato - OM : La surprise annoncée en direct pour remplacer Rabiot !

Alors que le départ d’Adrien Rabiot est espéré d’ici à la fermeture du marché des transferts, l’OM est en quête de son successeur. En ce sens, les noms d’Ismaël Bennacer et de Matt O’Riley ont été cités, mais selon le journaliste Fabrice Hawkins, ils ne sont pas ciblés dans l’optique de remplacer l’international français et d’autres noms devraient émerger prochainement.
Après avoir trouvé un accord avec Bologne pour le transfert de Jonathan Rowe (22 ans), l’OM espère aussi se séparer d’Adrien Rabiot (30 ans), à la suite de la violente altercation entre les deux joueurs vendredi dernier à Rennes (1-0). Si Ismaël Bennacer (27 ans, AC Milan) et Matt O’Riley (24 ans, Brighton) ont été cités pour le remplacer, ils sont ciblés en raison du départ de Valentin Rongier (30 ans) et non celui espéré de l’international français (53 sélections).
Bennacer et O’Riley ciblés pour remplacer Rongier
« Ismaël Bennacer, on en parlait du côté de Marseille, c’était surtout suite au départ de Valentin Rongier à Rennes. On cherchait un profil au milieu, il y a Matt O’Riley aussi, jeune joueur de Brighton, qui était ciblé. Donc il y avait déjà une short-list avec le départ de Valentin Rongier », a déclaré le journaliste Fabrice Hawkins dans l’émission After Mercato de RMC Sport. Comme indiqué par Le 10 Sport, l’AC Milan a refusé toutes les offres de prêt transmises par l’OM pour Ismaël Bennacer et le dossier est au point mort à l’heure actuelle.
« Il y a d’autres joueurs qui vont entrer dans la balance qui n’ont pas été cités »
D’après Fabrice Hawkins, ce ne sont pas eux qui viendront remplacer Adrien Rabiot à l’OM : « Pour moi, Adrien Rabiot c’est encore autre chose. C'est-à-dire qu’il y a d’autres joueurs qui vont entrer dans la balance qui n’ont pas été cités et qui vont venir. Avec peut-être un petit peu plus de créativité, un profil différent sans doute qui va coller aux exigences de Roberto De Zerbi. Mais ce ne sont pas Matt O’Riley et Ismaël Bennacer qui vont venir compenser un départ, qui n’est pas encore acté, d’Adrien Rabiot. »