Mercato - OM : La surprise annoncée en direct pour remplacer Rabiot !

Alors que le départ d’Adrien Rabiot est espéré d’ici à la fermeture du marché des transferts, l’OM est en quête de son successeur. En ce sens, les noms d’Ismaël Bennacer et de Matt O’Riley ont été cités, mais selon le journaliste Fabrice Hawkins, ils ne sont pas ciblés dans l’optique de remplacer l’international français et d’autres noms devraient émerger prochainement.

Après avoir trouvé un accord avec Bologne pour le transfert de Jonathan Rowe (22 ans), l’OM espère aussi se séparer d’Adrien Rabiot (30 ans), à la suite de la violente altercation entre les deux joueurs vendredi dernier à Rennes (1-0). Si Ismaël Bennacer (27 ans, AC Milan) et Matt O’Riley (24 ans, Brighton) ont été cités pour le remplacer, ils sont ciblés en raison du départ de Valentin Rongier (30 ans) et non celui espéré de l’international français (53 sélections).

Bennacer et O’Riley ciblés pour remplacer Rongier « Ismaël Bennacer, on en parlait du côté de Marseille, c’était surtout suite au départ de Valentin Rongier à Rennes. On cherchait un profil au milieu, il y a Matt O’Riley aussi, jeune joueur de Brighton, qui était ciblé. Donc il y avait déjà une short-list avec le départ de Valentin Rongier », a déclaré le journaliste Fabrice Hawkins dans l’émission After Mercato de RMC Sport. Comme indiqué par Le 10 Sport, l’AC Milan a refusé toutes les offres de prêt transmises par l’OM pour Ismaël Bennacer et le dossier est au point mort à l’heure actuelle.