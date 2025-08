Mercato - OM : La réponse reçue à la folle rumeur Neymar !

Ces dernières jours, ça s’est emballé à Marseille à la suite d’une information publiée en Argentine. En effet, Neymar avait été annoncé dans le viseur de l’OM. Une rumeur complètement folle qui a depuis été démentie. Ne voulant initialement pas y croire, Fabrice Hawkins a fini par se renseigner sur ce dossier et la réponse reçue par le journaliste RMC a été très claire.

Journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins est revenu sur cette folle rumeur envoyant Neymar à l’ OM . Ainsi, pour l’After Mercato, il a révélé : « La rumeur Neymar à l’OM ? C’est assez étonnant. J’ai découvert cette histoire avec beaucoup de surprise et d’interrogation. Je n’y croyais tellement pas que je n’ai même pas essayé de vérifier. C’est un truc qui me parait tellement lunaire ».

« Est-ce que tu crois vraiment que c’est possible ? »

« Après, j’ai vu que ça prenait un peu d’ampleur, j’ai envoyé 2 textos, on m’a tout de suite dit : « Est-ce que tu crois vraiment que c’est possible ? ». On m’a répondu par cette question », a poursuivi Fabrice Hawkins, à qui on a donc également démenti l’arrivée de Neymar à l’OM.