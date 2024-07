Mercato - OM : La presse italienne relance un feuilleton à 20M€

Axel Cornic

A la recherche de renforts pour Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille est devenu l’acteur principal de cette première partie de mercato. Deux recrues sont déjà arrivées avec Ismaël Koné et Lilian Brassier, mais d’autres devraient suivre et la liste est longue, avec Pablo Longoria qui semble notamment chasser du côté de la Serie A.

Le mercato marseillais est lancé. Après l’arrivée de Roberto De Zerbi, les dirigeants de l’OM ont décidé de passer à la vitesse supérieure et ont déjà bouclé deux recrues avec Lilian Brassier et Ismaël Koné. Ce sont deux recrues fortement voulues par le coach italien, qui aurait glissé également d’autres noms à Pablo Longoria et à Mehdi Benatia.

Mercato - OM : Un feuilleton totalement relancé en Italie ? https://t.co/Y14szFooMt pic.twitter.com/Ipi692fQo0 — le10sport (@le10sport) July 5, 2024

De Zerbi veut Carboni

C’est le cas de Valentín Carboni, qui sort d’un prêt très réussi à Monza avec deux buts en 31 matchs de Serie A, à seulement 19 ans. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , l’OM travaillerait activement sur ce dossier, mais se heurterait en ce moment à un obstacle assez important. L’Inter n’aurait en effet aucune intention de prêter une nouvelle fois l’Argentin après son passage à Monza la saison dernière et aurait donc adopté une position claire : soit il est intégré à l’équipe de Simone Inzaghi, soit il est transféré définitivement. Et pour cela, il faudra pas moins de 30M€ !

L’OM ne lâche pas Andrea Colpani