Mercato - OM : La presse italienne confirme une mauvaise nouvelle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la grande priorité initiale de l'OM pour le poste d'entraîneur, Paulo Fonseca semble finalement prendre la direction du Milan AC. Le technicien portugais, qui arrive en fin de contrat avec le LOSC, aurait quasiment trouvé un accord avec le club rossonero à en croire les dernières tendances de la presse italienne.

Comme prévu, Jean-Louis Gasset va quitter l'OM après sa mission de quatre mois au sein du club phocéen, et le président Pablo Longoria doit donc se trouver un nouvel entraîneur. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité dès le début du mois d'avril, Paulo Fonseca (LOSC) était la grande priorité du président de l'OM pour le poste. Mais ce dossier se complique...

Fonseca vers le Milan AC ?

Le Milan AC fait office de grand favori depuis maintenant plusieurs jours pour accueillir Paulo Fonseca, et la Gazzetta dello Sport en remet une couche ce vendredi en annonçant qu'un accord est désormais proche d'être trouvé entre l'entraîneur du LOSC et l'écurie italienne. Un contrat de deux ans (plus une année supplémentaire en option) serait sur la table, et les signatures ne devraient plus tarder.

L'OM va devoir chercher ailleurs