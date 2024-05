Mercato : Le premier échec du PSG est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, le PSG est de retour à la charge pour Leny Yoro après avoir tenté sa chance lors du précédent mercato d'hiver. Cependant, encore une fois le club parisien ne part pas favori dans ce dossier face à la concurrence des clubs anglais, et surtout celle du Real Madrid, qui a les faveurs du défenseur du LOSC.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de recruter un nouveau défenseur central afin de compenser les incertitudes dans ce secteur de jeu liées aux blessures de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, ainsi qu'à l'état de Milan Skriniar. Dans cette optique, comme révélé par le10sport.com, le PSG est de retour à la charge pour Leny Yoro après avoir tenté le coup cet hiver.

Un «super» transfert est annoncé au PSG ! https://t.co/JGAIgqZMPF pic.twitter.com/rr9WO0MRxs — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

Le PSG part de loin pour Yoro

Cependant, selon les informations de L'EQUIPE , le PSG n'est pas le favori dans ce dossier, malgré la ferme volonté de Luis Campos de recruter le jeune lillois et ainsi poursuivre le projet initié l'été dernier en recrutant des talents à fort potentiel. Mais Manchester United et Liverpool sont également intéressés. Et encore une fois, c'est le Real Madrid qui est en avance dans ce dossier.

Le Real Madrid encore en avance dans ce dossier

En effet, le quotidien confirme que Leny Yoro veut rejoindre le Real Madrid, c'est sa priorité. Mais encore faut-il que l'intérêt soit réciproque, ce qui semble être le cas. Mais à l'inverse du PSG, les Madrilènes ne sont pas prêts à toutes les folies pou le joueur du LOSC. Les Parisiens sont toutefois confrontés à une énorme concurrence.