Mercato - OM : La presse espagnole annonce une grande nouvelle !

Amadou Diawara

Alors qu'Endrick n'a pas joué la moindre minute avec le Real Madrid cette saison, l'OM aimerait le recruter dès le prochain mercato hivernal. Dans une situation très compliquée à la Maison-Blanche, l'attaquant brésilien de 19 ans serait ouvert à l'idée d'être prêté pour emmagasiner du temps de jeu.

Depuis l'arrivée de Xabi Alonso, Endrick vit un cauchemar au Real Madrid. En effet, l'international brésilien n'a pas joué la moindre minute sous les couleurs merengue cette saison. Ce qui n'a pas manqué d'alarmer l'OM.

L'OM en pince pour Endrick Conscient de la situation d'Endrick au Real Madrid, l'OM voudrait profiter de l'occasion pour le recruter lors du prochain mercato hivernal. Cela tombe plutôt bien, puisque le buteur de 19 ans aurait accepté l'idée de changer d'air à la mi-saison.