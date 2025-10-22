Mercato - OM : La presse espagnole annonce une grande nouvelle !

Alors qu'Endrick n'a pas joué la moindre minute avec le Real Madrid cette saison, l'OM aimerait le recruter dès le prochain mercato hivernal. Dans une situation très compliquée à la Maison-Blanche, l'attaquant brésilien de 19 ans serait ouvert à l'idée d'être prêté pour emmagasiner du temps de jeu.
Depuis l'arrivée de Xabi Alonso, Endrick vit un cauchemar au Real Madrid. En effet, l'international brésilien n'a pas joué la moindre minute sous les couleurs merengue cette saison. Ce qui n'a pas manqué d'alarmer l'OM.
L'OM en pince pour Endrick
Conscient de la situation d'Endrick au Real Madrid, l'OM voudrait profiter de l'occasion pour le recruter lors du prochain mercato hivernal. Cela tombe plutôt bien, puisque le buteur de 19 ans aurait accepté l'idée de changer d'air à la mi-saison.
Real Madrid : Endrick veut être prêté cet hiver
Selon les informations de Defensa Central, Endrick serait désormais disposé à quitter le Real Madrid sous la forme d'un prêt cet hiver. Après plusieurs mois de réflexion, le numéro 9 de Xabi Alonso estime qu'il est plus judicieux pour lui de rejoindre un club qui lui garantira le temps de jeu dont il a besoin pour sa progression. De bon augure pour l'OM de Pablo Longoria. Pour rappel, Endrick est engagé jusqu'au 30 juin 2030 avec le Real Madrid.