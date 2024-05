Mercato - OM : La presse espagnole annonce un premier départ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'avenir devrait s'écrire loin de l'OM pour Pol Lirola. Prêté lors du dernier exercice à Frosinone en Italie, le joueur espagnol de 26 ans pourrait bien faire son retour dans son pays natal durant l'été. Des discussions ont débuté en coulisses pour un nouveau prêt, cette fois-ci à Las Palmas.

Voilà un chantier qui pourrait donner du fil à retordre à Pablo Longoria. Durant l'été, de nombreux joueurs, prêtés la saison dernière, devraient faire leur retour à Marseille. Jordan Amavi, Konrad de la Fuente, Pol Lirola, François Mughe et Vitinha pourraient reprendre l'entraînement avec l'OM dans les prochaines semaines, avant de voguer vers d'autres cieux.

Les indésirables vont revenir à l'OM

Jordan Amavi, Konrad de la Fuente et François Mughe n'ont pas convaincu dans leur club respectif et devraient trouver une nouvelle porte de sortie. La situation est plus incertaine pour Vitinha, mais aussi pour Pol Lirola, qui conserve une jolie côte en Espagne.

Un premier départ négocié en coulisses ?

Cédé la saison dernière à Frosinone en Italie, Pol Lirola serait en discussions avancées pour rejoindre Las Palmas. Le joueur de 26 ans serait tout proche de rejoindre la formation sous la forme d'un prêt. Une première épine en moins dans le pied de Pablo Longoria.