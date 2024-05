Mercato : Le frère d’un joueur annonce son transfert à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une incroyable rumeur est apparue en Russie ces dernières heures. Le frère de Fiodor Chalov, auteur de 16 buts sous le maillot du CSKA Moscou cette saison, a lâché quelques indices sur son avenir, notamment les couleurs de son futur club. Immédiatement, certaines sources ont évoqué une possible arrivée de l'avant-centre à l'OM durant l'été.

Un russe en route pour l'OM ? Ces dernières heures, une rumeur est apparue à Moscou. Tout est parti d'une déclaration de Daniil Chalov, frère du buteur du CSKA Moscou Fiodor Chalov.

Mercato : L’OM discute pour une signature majeure ! https://t.co/YkFoyOzUZe pic.twitter.com/yYgbnKafME — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

La rumeur Chalov

Durant l'émission 11 Evil Spectators, il a évoqué l'avenir de son frère et a dévoilé quelques indices sur son futur club. « Je pense que c'est du bleu et du blanc... des couleurs bleu et blanc » a-t-il lâché. Immédiatement, le site Transfermarkt a rebondi sur cette déclaration et a laissé entendre qu'il pourrait s'agir de l'OM.

Son frère rétropédale ?