Mercato - OM : La nouvelle piste qui affole l'Europe !

À la recherche d’une doublure à Amine Gouiri, l’OM s’intéresse de près à Lassine Sinayoko. L’attaquant de l’AJ Auxerre attire toutefois une forte concurrence, aussi bien en Ligue 1 qu’à l’étranger. Plusieurs clubs anglais, espagnols, allemands et italiens sont sur les rangs pour s’attacher les services de l’international malien.

Avec la Ligue des champions et la Coupe de France à jouer l’année prochaine, en plus du championnat, l’OM veut trouver une doublure à Amine Gouiri au poste de numéro 9. D’après les informations du site Topmercato.com, les dirigeants marseillais auraient trouvé cet attaquant en la personne de Lassine Sinayoko . L’OM serait sur le point d’envoyer une offre de 5 M€ à l’AJ Auxerre .

L’OM a de la concurrence

L’attaquant de 25 ans serait dans le viseur de nombreux clubs européens, notamment en Angleterre. En effet, toujours d’après le média, Nottingham, Newcastle, Watford et Hull concurrenceraient l’OM et auraient demandé des informations sur cette piste et le montant demandé par Auxerre.