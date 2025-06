Signature de Pogba : La grande décision prise par l’OM !

Annoncé avec insistance à l’OM, Paul Pogba va finalement s’engager avec l’AS Monaco. Une décision qui s’explique aussi par le choix du club phocéen de ne pas miser sur l’ancien international français. Jugé trop risqué après une longue absence, Pogba n’a jamais reçu d’offre concrète de Marseille.

C’est terminé : plus d’un an et demi après son dernier match face à Empoli avec la Juventus, Paul Pogba a enfin trouvé son nouveau club, l’AS Monaco. L’international français a été longtemps annoncé du côté de l’OM. Cependant, Fabrice Hawkins affirme que le club marseillais n’a jamais fait d’offre officielle pour tenter de le recruter.