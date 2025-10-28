Mercato - OM : La méthode hallucinante pour boucler un transfert !

En janvier 2024, pour son premier mercato à l'OM, Medhi Benatia est notamment à la recherche d'un arrière gauche. Alors que de nombreuses pistes sont étudiées, c'est finalement Quentin Merlin qui débarque à Marseille en provenance du FC Nantes. Et voilà que pour boucler cette opération, des méthodes folles auraient été employées par l'OM.
Aujourd'hui au Stade Rennais, Quentin Merlin aura passé une saison et demie sous le maillot de l'OM. C'est en janvier 2024, moyennant près de 10M€, que le club phocéen recrute le latéral gauche évoluant alors au FC Nantes. Et pour arriver à ses fins, l'OM n'a visiblement pas compter ses efforts.
Un arrière gauche à tout prix pour l'OM !
C'est L'Equipe qui raconte cette anecdote à propos du transfert de Quentin Merlin à l'OM. A la recherche d'un arrière gauche en janvier 2024, le club phocéen regarde à l'Ouest, ciblant également Bradley Locko (Brest) et Adrien Truffer, alors à Rennes. C'est ainsi que Ali Zarrak, aujourd'hui adjoint de Benatia, se met à dormir dans sa voiture devant les centres d'entraînement pour boucler le transfert tant attendu par l'OM. Et c'est donc finalement Merlin qui est arrivé.
« Une étape de ma carrière importante »
Débarqué à l'OM en provenance du FC Nantes, Quentin Merlin s'était expliqué à propos de son choix de carrière. A l'époque, le désormais joueur de Rennes avait fait savoir : « Pourquoi j’ai choisi l’OM ? C’est un club qui reste l’un des plus grands en France. Un club mythique avec une ferveur des supporters incroyablement. Sûrement la meilleure en France. C’était une étape de ma carrière importante, il fallait que je sorte de mon centre de formation du FC Nantes pour passer à un nouveau challenge et passer dans un autre monde, un monde plus grand ».