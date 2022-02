Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La malédiction continue pour ce joueur de Sampaoli !

Publié le 2 février 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Après avoir déjà frôlé à deux reprises un transfert en Premier League lors des précédentes périodes de mercato, Duje Caleta-Car a une nouvelle fois été contraint de rester à l’OM alors que les négociations ont duré jusqu’à la dernière minute avec West Ham.

Interrogé lundi en conférence de presse, soit quelques heures avant la clôture du mercato hivernal, Jorge Sampaoli n’excluait pas un éventuel départ de dernière minute à l’OM : « Inquiet d'un éventuel départ ? Non, le président sait ce que je pense et je sais ce que pense le président. Si ce scénario devait arriver, je pense qu'on trouverait une solution, on a des gens au club ou des recrues qui pourraient arriver au dernier moment », indiquait l’entraîneur argentin. Sans le citer, Sampaoli évoquait notamment le cas Duje Caleta-Car, puisque le défenseur croate de l’OM a fait l’objet d’un vif intérêt de West Ham jusqu’en toute fin de mercato hivernal. Mais l’opération a finalement capoté…

Troisième départ avorté de suite pour Caleta-Car

Comme l’ont annoncé RMC Sport et L’Equipe, West Ham a effectivement proposé lundi à l’OM une offre de prêt au sujet de Caleta-Car, mais elle a finalement été jugée insuffisante par les dirigeants phocéens. Et comme ce fut déjà le cas en janvier 2021 avec Liverpool et l’été dernier Wolverhampton, le défenseur de l’OM a donc été contraint de tirer un trait sur son départ dans les dernières minutes du mercato.