Mercato - OM : La libération après son départ, il balance !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il était arrivé sans doute trop tôt à Arsenal au goût de Mikel Arteta. Le coach des Gunners ne s’est pas appuyé sur ses services et l’a envoyé deux fois en prêt à l’OGC Nice et à l’OM avant de se rendre à l’évidence qu’il ne pourrait pas faire sans lui plus longtemps. Deux expériences qui ont permis à Saliba de vivre son rêve dans le club londonien.

A l’été 2019, Arsenal prenait Tottenham de court dans la course à la signature de William Saliba. Cependant, celui qui est depuis devenu un taulier de la défense des Gunners a dû rouler sa bosse… loin de l’Emirates Stadium.

William Saliba a connu le succès à Arsenal… grâce à l’OM Dans la foulée de son transfert à 35M€, William Saliba retournait pour une saison complète en prêt au sein de son club formateur de l’ASSE. Par la suite, après un an et demi à ronger son frein, le natif de Bondy n’avait d’autre choix que de repartir engranger de l’expérience à l’OGC Nice ainsi qu’à l’OM. Du côté du club phocéen, Saliba a explosé au point d’être convoqué pour la première fois par Didier Deschamps en équipe de France en mars 2022. Le tout, en étant élu meilleur espoir de Ligue 1 à la cérémonie des Trophées UNFP avant de revenir à Arsenal et de ne plus quitter le onze de départ de Mikel Arteta.