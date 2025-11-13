Mercato - OM : La libération après son départ, il balance !

Il était arrivé sans doute trop tôt à Arsenal au goût de Mikel Arteta. Le coach des Gunners ne s’est pas appuyé sur ses services et l’a envoyé deux fois en prêt à l’OGC Nice et à l’OM avant de se rendre à l’évidence qu’il ne pourrait pas faire sans lui plus longtemps. Deux expériences qui ont permis à Saliba de vivre son rêve dans le club londonien.
A l’été 2019, Arsenal prenait Tottenham de court dans la course à la signature de William Saliba. Cependant, celui qui est depuis devenu un taulier de la défense des Gunners a dû rouler sa bosse… loin de l’Emirates Stadium.
William Saliba a connu le succès à Arsenal… grâce à l’OM
Dans la foulée de son transfert à 35M€, William Saliba retournait pour une saison complète en prêt au sein de son club formateur de l’ASSE. Par la suite, après un an et demi à ronger son frein, le natif de Bondy n’avait d’autre choix que de repartir engranger de l’expérience à l’OGC Nice ainsi qu’à l’OM. Du côté du club phocéen, Saliba a explosé au point d’être convoqué pour la première fois par Didier Deschamps en équipe de France en mars 2022. Le tout, en étant élu meilleur espoir de Ligue 1 à la cérémonie des Trophées UNFP avant de revenir à Arsenal et de ne plus quitter le onze de départ de Mikel Arteta.
«Je suis en prêt. Je continue de progresser et quand je suis revenu ici, j’étais meilleur»
Pour The Dispatch, podcast d’Arsenal, William Saliba avoue avoir pu vivre son rêve de porter le maillot de l’équipe première des Gunners grâce à son prêt à l’OM notamment. « J’ai eu des doutes bien sûr. Parce que quand vous partez en prêt, deux, trois fois, vous vous dites que vous n’allez peut-être pas jouer ici. Mais c’est comme ça. Dans le foot, vous doutez parfois, mais vous devez faire en sorte d’oublier tout ça et aller de l’avant. C’est ce que j’ai fait. Je suis en prêt. Je continue de progresser et quand je suis revenu ici, j’étais meilleur. Quand j’étais de retour, j’ai joué quasiment tous les matchs. Alors oui, vous devez vous adapter parce que vous aurez des moments où les choses n’iront pas dans votre sens. Vous devez être forts mentalement ».