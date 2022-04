Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande révélation de Rongier sur son été mouvementé !

Publié le 3 avril 2022 à 13h10 par La rédaction

Titulaire indiscutable dans le onze de Jorge Sampaoli, Valentin Rongier revient de loin. Le milieu de terrain de l'OM s’est confié sur son faux départ l’été dernier.

Cette saison, Valentin Rongier est l’un des cadres de l’Olympique de Marseille. L’ancien capitaine du FC Nantes est l’un des joueurs les plus utilisés par Jorge Sampaoli, que ce soit au milieu ou dans un poste hybride de latéral droit qu’il gère à merveille. Pourtant, Valentin Rongier partait de loin. Blessé lors de l’arrivée de Sampaoli à Marseille, le milieu de terrain français ne partait pas dans la peau d’un titulaire.

«Si vous me faites confiance, vous ne serez pas déçu»