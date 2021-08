Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse piste du moment est «perturbée» !

Publié le 28 août 2021 à 2h45 par La rédaction

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’OM, Andy Delort serait relativement perturbé par les nombreuses spéculations au sujet de son avenir très incertain comme l’a indiqué l’entraîneur de Montpellier.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM cherche à recruter un nouveau buteur avant la clôture du mercato estival, et le nom d’Andy Delort revient avec insistance à cet effet : « Je ne veux rien commenter sur Andy Delort, mais c’est une vérité de dire qu’on est à la recherche d’un élément offensif. Il reste 4 jours, l’effectif n’est pas complet », a d’ailleurs confié Pablo Longoria vendredi à cet effet. Pourtant, le buteur algérien de Montpellier semble plutôt prendre la direction de l’OGC Nice, mais il ne manque pas d’être un peu déboussolé par toutes ces spéculations à son sujet…

« Andy est un peu perturbé »