Mercato - OM : La frayeur après le PSG !

Ayant débuté sa carrière au PSG, Adrien Rabiot a créé la surprise en signant à l'OM l'été dernier. Interrogé sur son transfert à Marseille, l'international français a reconnu qu'il avait eu des doutes concernant la réaction des supporters olympiens lors de son arrivée sur la Canebière.

«On ne sait jamais comment chacun peut le prendre»

« La plus grosse dinguerie vécue depuis ma signature à l'OM ? Là comme ça je n'ai rien, mais les gens ont toujours été très avenants, très cool avec moi, même au début quand je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Malgré l'accueil que j'ai reçu, qui était top, on ne sait jamais comment chacun peut le prendre, et au final tous les gens que j'ai croisés étaient hyper contents. Ils m'ont vraiment témoigné leur fierté, et ce sont des mots qui te touchent vraiment, parce qu'ils ne disent pas : "on est content que tu sois là". Ce sont des gens qui viennent te voir et qui disent : "on est vraiment fiers que tu joues pour nos couleurs, dans notre club". Ce sont des phrases qui sont un peu tournées différemment, mais avec des mots qui touchent vraiment », a confié Adrien Rabiot, avant d'en rajouter une couche.