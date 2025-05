Deschamps - Mbappé : Un énorme coup en préparation ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Récompensé de sa très bonne saison avec l'OL, Rayan Cherki a donc été convoqué pour la première fois par Didier Deschamps en équipe de France. Et Pierre Ménès annonce que la proximité entre Kylian Mbappé et Cherki pourrait permettre à ce dernier d'exploser rapidement et de se montrer en évidence tout de suite avec les Bleus.

C'était attendu, et Didier Deschamps a officialisé la nouvelle mercredi : Rayan Cherki (21 ans) est enfin convoqué en équipe de France et aura donc l'occasion de faire ses grands débuts avec les Bleus à l'occasion du Final Four de la Ligue des Nations. Une belle récompense pour le jeune crack de l'OL, auteur d'une grosse saison en Ligue 1 avec son club formateur.

Cherki va exploser grâce à Mbappé ? Et alors que Rayan Cherki est très proche du clan Mbappé dans l'intimité, Pierre Ménès estime justement que la star du Real Madrid pourrait accélérer son intégration et permettre à Cherki de rapidement montrer toute l'étendue de son talent en sélection : « Il est enfin appelé en équipe de France je pense que sa proximité avec Mbappé peut lui permettre de faire son trou, plus rapidement que certains ne l’imaginent », lâché Ménès sur sa chaine Youtube.