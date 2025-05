Algérie - Cherki : Les accusations en direct !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Rayan Cherki a tranché pour son avenir international, puisque le jeune attaquant de l’OL portera donc le maillot de l’équipe de France et non celui de l’Algérie. Pourtant, en direct sur RMC Sport mercredi soir, le journaliste Walid Acherchour a fait de troublantes révélations sur le cas Cherki…

Et si Didier Deschamps et la FFF avaient pris peur pour Rayan Cherki ? Le jeune attaquant de 21 ans, qui sort d’une grosse saison avec l’OL, est fortement courtisé sur le plan international depuis plusieurs mois entre les Bleus, l’Italie et l’Algérie. C’est donc la fin du suspens puisque Cherki figure sur la liste communiquée mercredi par Didier Deschamps pour les prochaines échéances de l’équipe de France, et pourtant, ce timing n’a peut-être rien d’anodin.