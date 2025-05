Algérie : Il change d’équipe, panique en équipe de France ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Rayan Cherki (21 ans) était éligible aux sélections algérienne et italienne. Et alors qu’il évoluait depuis plusieurs années avec la section Espoirs de l’équipe de France, le milieu offensif formé à l’OL aurait eu envie de changement et de goûter à une autre sélection en Algérie ou en Italie d’après les informations récoltées par le staff de Deschamps et des Bleuets selon L’Équipe. Ce qui aurait engendré une panique à bord du navire bleu et une convocation en urgence. Explications.

Attendu par ses plus grands fans depuis quelque temps désormais, Rayan Cherki est enfin là. Le meneur de jeu formé à l’OL et qui changera de club pendant le mercato estival a fait ses classes avec l’équipe de France Espoirs depuis quatre ans. A l’aube de ses 22 ans, Cherki pourrait alors faire ses premiers pas avec les Bleus pendant le rassemblement de juin pour la Ligue des nations.

La rumeur Cherki en Algérie a fait paniquer Deschamps ? Une décision de Didier Deschamps qui aurait été prise ces derniers jours selon L’Equipe. Le sélectionneur des Espoirs Gérald Baticle aurait même estimé que le milieu offensif serait mis à sa disposition pour l’Euro Espoirs, mais la vérité a été tout autre, à sa grande surprise. Depuis trois jours, la tendance s’est inversée… en raison de bruits de couloirs qui sont venus jusqu’aux oreilles du staff de Deschamps. Rayan Cherki aurait été tenté de ne pas participer à l’Euro Espoirs afin de dire oui aux éventuelles convocations de l’Algérie ou de l’Italie cet été. De quoi pousser le sélectionneur de l’équipe de France à tenter de joindre Rayan Cherki par téléphone, sans succès. Mardi, après mûre réflexion, Didier Deschamps aurait ainsi décidé de le sélectionner afin de le sécuriser.