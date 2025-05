Rayan Cherki : Déjà un gros problème annoncé ?

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir réalisé la meilleure saison de sa carrière avec l’OL, Rayan Cherki va désormais découvrir l’équipe de France. Le milieu offensif âgé de 21 ans a été convoqué pour la toute première fois par Didier Deschamps. S’il estime qu’il a passé un cap cette saison, Christophe Dugarry se demande tout de même s’il a déjà le niveau international.

« Je ne sais pas s’il a déjà le niveau international, j’émets encore des doutes pour l'instant »

« Je ne sais pas si c’est le bon moment (de l’appeler en sélection), mais je suis curieux. Je ne suis pas capable de dire si ce garçon a le niveau international. Sincèrement, ça me paraît un peu tôt mais j’espère me tromper. J’ai envie de suivre sa carrière, il a des choses dans ses pieds que peu de joueurs ont. C’est peut-être un peu tôt mais on n’est pas non plus à six mois près. Ce qui est sûr, c’est qu’il va entrer dans une nouvelle dimension. Je ne sais pas s’il a déjà le niveau international, j’émets encore des doutes pour l'instant », a ajouté Christophe Dugarry.