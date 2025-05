Dembélé - Mbappé : Le gros coup annoncé en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce mercredi au moment de dévoiler sa liste pour le Final Four de la Ligue des Nations, Didier Deschamps a bien évidemment annoncé la présence de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dans son groupe. Et le sélectionneur des Bleus évoque d'ailleurs sa réflexion pour faire évoluer ensemble les deux attaquants.

Ce mercredi, Didier Deschamps a annoncé sa liste de joueurs retenus pour le Final Four de la Ligue des Nations. Sans surprise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont bien présents, et le sélectionneur des Bleus a été interrogé sur la façon dont il comptait les associer. Et pour cause, alors que Mbappé a longtemps été indiscutable au poste d'avant-centre, la saison de Dembélé au PSG dans ce rôle rebat les cartes.

Dembélé-Mbappé, Deschamps est en pleine réflexion « Il y a des positions en club avec des joueurs différents de ceux qu'on a. On est toujours dans la réflexion sur l'animation offensive, pour qu'elle soit la plus dangereuse pour nos adversaires. Ousmane part d'une position très axiale, même s'il bouge beaucoup. Kylian, oui, a une position axiale. Cela fait bien longtemps qu'il ne joue plus dans un rôle bien excentré », confie-t-il en conférence de presse, avant de se projeter sur le choc contre l'Espagne qui se déroulera le 5 juin à Stuttgart.