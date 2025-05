Officiel : Cherki annonce sa nouvelle aventure !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a récemment annoncé qu'il quittait l'OL, Rayan Cherki est déjà fixé sur une nouvelle aventure. En effet, le meneur de jeu lyonnais, qui sort de la meilleure saison de sa carrière, a été convoqué en équipe de France pour la première fois de sa carrière. Et il ne manque pas de s'enflammer pour cette nouvelle.

Rayan Cherki est au coeur de toutes les attentions ces dernières semaines. Et pour cause, le jeune meneur de jeu a annoncé son départ de l'OL et son avenir est déjà un enjeu majeur du mercato. En attendant de connaître son futur club, Cherki connaît sa prochaine équipe à savoir l'équipe de France puisque Didier Deschamps l'a convoqué pour la première fois ce mercredi afin de disputer le Final Four de la Ligue des Nations. «Le début d'une belle aventure», espère Rayan Cherki.