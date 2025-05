Deschamps : Clash relancé par Rayan Cherki !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps a annoncé mercredi la toute première convocation en équipe de France de Rayan Cherki, qui est donc récompensé de sa grosse saison à l’OL. Mais Christophe Dugarry, en clash depuis de nombreuses années avec Deschamps, affiche de nouveau son désaccord avec le sélectionneur national au sujet de Cherki.

« Pourquoi maintenant? Parce que je l'ai décidé. C'est ma responsabilité. J'ai eu beaucoup d'échanges avec Gérald Baticle, confronté à certaines problématiques lui aussi. Rayan aurait pu être là aussi au mois de mars, par rapport à ce qu'il réalise avec son club où il a été beaucoup plus décisif, que ce soit à travers ses buts et ses passes. Il sera là », indique Didier Deschamps , qui estime donc que Rayan Cherki est enfin prêt à franchir le cap sur le plan international. Mais tout le monde n’est pas de cet avis…

Dugarry-Deschamps, le clash relancé ?

Au micro de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport mercredi, Christophe Dugarry a livré son point de vue sur le cas Cherki. En clash ouvert avec Didier Deschamps depuis plusieurs années, l’ancien attaquant de l’équipe de France remet donc une pièce en affichant son désaccord sur le jeune crack de l’OL : « Il y a eu beaucoup d’attentes autour de ce garçon. La différence cette saison, c’est qu’il a enfin enchaîné les matchs. Il a pu montrer tout son talent, jouer une saison sur la durée. En neuf mois, il est passé du loft de l’OL à l’équipe-type de la saison en Ligue 1. Il a passé un cap. Je ne sais pas si c’est le bon moment, mais je suis curieux. Je ne suis pas capable de dire si ce garçon a le niveau international. Sincèrement, ça me parait un peu tôt mais j’espère me tromper. J’ai envie de suivre sa carrière, il a des choses dans ses pieds que peu de joueurs ont. C’est peut-être un peu tôt mais on n’est pas non plus à six mois près. Ce qui est sûr, c’est qu’il va entrer dans une nouvelle dimension. Je ne sais pas s’il a déjà le niveau international, j’émets encore des doutes », estime Dugarry.