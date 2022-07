Mercato - OM : La date est révélée pour l'arrivée du successeur de Sampaoli

Foot - Mercato - OM

Ce vendredi, l’OM a fait une terrible annonce en officialisant le départ de Jorge Sampaoli à quelques jours de la reprise de l’entraînement. Pablo Longoria se serait donc mis au travail pour trouver son successeur et aurait jeté son dévolu sur Igor Tudor. Le technicien croate devrait d’ailleurs arriver sur la Canebière très prochainement.

Malgré l’arrivée récente d’Isaak Touré et l’officialisation du transfert définitif de Matteo Guendouzi - en plus de celle de Samuel Gigot qui est intervenue plus tôt dans la saison - Pablo Longoria peine à lancer son mercato. Pour le moment, le président de l’OM n’a pas vraiment montré de réelles ambitions sur le marché des transferts et cela a conduit Jorge Sampaoli à mettre un terme à son aventure marseillaise, comme officialisé ce vendredi. « Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre des choses différentes. L'important, c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l’OM » a d’ailleurs confié l’entraîneur argentin sur son compte Instagram pour justifier son départ. De ce fait, Pablo Longoria s’est mis en quête d’un nouvel entraîneur. D'ailleurs, le président de l’OM aurait jeté son dévolu sur Igor Tudor. Et il serait déjà proche de boucler ce dossier.

Igor Tudor will arrive in Marseille tonight. Full agreement in place to become new OM manager: paperworks to be signed tomorrow, then official statement expected on Monday. 🚨⚪️🔵 #OM Tudor did great job at Verona last season and OM will go for him as replacement for Sampaoli. pic.twitter.com/9mRCT0YNg5