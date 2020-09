Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara règle la fin du mercato de l'OM !

Publié le 20 septembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors qu'il s'est imposé comme un cadre de l'OM, Boubacar Kamara s'est prononcé sur la fin du mercato qui attend le club phocéen.

« Des départs ? Je ne pense pas, sauf pour les joueurs à qui on cherche une sortie. On n'a pas d'offres ». Devant les médias, André Villas-Boas a assuré qu'il pensait être en mesure de pouvoir conserver son effectif sans vente importante, ce qui semblait impensable il y a encore quelques mois. Et pour cause, l'OM semblait être contraint de vendre afin de se renforcer. Mais Boubacar Kamara, régulièrement cité parmi les joueurs sur le départ du fait de son importante valeur marchande, assure que personne ne veut partir.

Kamara annonce que personne ne veut partir