Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : José Mourinho viserait un gros coup à l’OM pour cet été !

Publié le 26 juin 2020 à 10h30 par T.M.

Alors que l’OM doit vendre cet été pour récupérer de l’argent, José Mourinho pourrait notamment en profiter pour renforcer son effectif du côté de Tottenham.

Accusant un déficit de près de 100M€, l’OM doit vendre cet été pour éviter de s’attirer de nouveaux ennuis avec le fair-play financier. Pour cela, Jacques-Henri Eyraud compterait récupérer près de 60M€ en vendant certains joueurs mais la liste des partants reste encore à définir. Comme le révèle Le Parisien ce vendredi, Boubacar Kamara pourrait notamment être poussé vers la sortie, malgré sa volonté de rester. Un transfert qui pourrait alors rapporter 30 à 40M€. Une vague de départs qui ne devrait ensuite pas s’arrêter là et José Mourinho aurait bien l’intention de se servir au sein de l’effectif d’André Villas-Boas, son compatriote portugais.

Sanson pour remplacer Ndombele ?