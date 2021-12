Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli à l’origine d’un départ à l’OM ?

Publié le 13 décembre 2021 à 5h30 par T.M.

A l’OM, le pari Luis Henrique ne prend pas, à tel point qu’un départ est de plus en plus évoqué pour le Brésilien. Un départ à cause de Jorge Sampaoli ?

Les promesses étaient immenses à l’arrivée de Luis Henrique à l’OM. Aujourd’hui, le Brésilien est loin d’arriver à confirmer les attentes placées en lui. D’ailleurs, l’ailier de 19 ans doit se contenter de quelques bouts matchs accordés par Jorge Sampaoli. Face à cette situation et à l’approche du mercato hivernal, le cas de Luis Henrique fait de plus en plus parler. Va-t-il s’en aller durant le mois de janvier ? La possibilité serait sur la table et Jorge Sampaoli pourrait ne pas être étranger à cela…

La gestion de Sampaoli en cause ?