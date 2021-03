Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli a ciblé sa prochaine recrue XXL !

Publié le 19 mars 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Fraichement nommé sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli envisage déjà un gros en vue du prochain mercato estival puisqu’il a contacté Arturo Vidal.

« Si j’ai reçu des garanties pour le recrutement ? Ça relève du moyen terme. Tout d'abord on s'attelle au travail de diagnostic de l'équipe pour bien finir le championnat. Après, à moyen terme nous allons travailler avec le président et on saura où recruter », expliquait récemment Jorge Sampaoli sur le prochain mercato estival, et le nouvel entraîneur de l’OM a donc préféré botter en touche à ce sujet. Pourtant, en coulisses, il travaillerait déjà sur un gros coup avec l’un de ses anciens protégés…

Sampaoli tente Arturo Vidal