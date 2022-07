Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jonathan Clauss justifie son transfert à l'OM

Publié le 21 juillet à 19h45 par La rédaction

Révélé sous le maillot du RC Lens, Jonathan Clauss est devenu le meilleur arrière droit de Ligue 1. De quoi convaincre l'OM de le recruter à l'occasion de ce mercato estival. Pablo Longoria est ainsi parti négocier avec les Sang et Or et un accord a fini par être trouvé. Clauss s'est alors engagé pour 3 avec l'OM et il s'est expliqué à propos de son choix.

Au lendemain de l'officialisation de son transfert à l'OM, Jonathan Clauss a livré ses premiers mots dans une interview réalisée par le club olympien. Une interview qui devrait lui permettre de se mettre les supporters marseillais dans la poche. En effet, le natif de Strasbourg déclare ouvertement son amour à l'OM.

« Pour moi, ça a été très logique »

Les premiers mots de Jonathan Clauss en tant que joueur de l'OM ont été publiés sur le site du club ce jeudi. L'international français revient alors sur son choix de rejoindre la cité phocéenne. « Quels arguments de l’OM m’ont convaincu ? Je dirais tout. Tous les aspects. La grandeur du club, les valeurs du club, les projets du club. Il y a tellement de choses qui ont été mises en place pour que j’ai envie de rejoindre ce club. Pour moi, ça a été très logique », explique Clauss.

« Très fier et honoré »