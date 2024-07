Mercato - OM : Ils jubilent après le transfert d’un international français

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM voulait s’en séparer, l’OGC Nice en a profité pour s’attacher les services de Jonathan Clauss, dans le cadre d’un transfert estimé à 5M€. Présents aux côtés de l’international français lors de sa présentation ce mercredi, Florian Maurice et Jean-Pierre Rivière se sont réjouis de son arrivée.

Comme au RC Lens, Jonathan Clauss ne sera finalement resté que deux ans à l’OM, qu’il a quitté cet été afin de rejoindre l’OGC Nice. Les Aiglons ont dépensé environ 5M€ afin de s’attacher les services de l’international français (13 sélections), qui a signé un contrat de deux ans, plus une année supplémentaire en option.

« Très vite le choix de l’entraîneur et de la direction s’est tourné vers Jonathan »

« On est très satisfait de l’arrivée de Jonathan, qui a été facilitée par son envie et sa grande détermination de venir à Nice. Par rapport au projet, au coach, au staff, à tout cela, mais aussi parce que le club se doit d’être ambitieux et de montrer un visage d’une équipe qui a envie de faire bien les choses », a déclaré Florian Maurice, directeur sportif de l’OGC Nice, ce mercredi lors de la présentation de Jonathan Clauss. « Nous avons des besoins à ce poste-là. Jonathan connait le poste par cœur, le coach par cœur. On s’est très vite orienté, il y avait d’autres pistes évidemment. Mais très vite le choix de l’entraîneur et de la direction s’est tournée vers Jonathan. C’est un joueur français, international, qui connaît le championnat, qui connait le poste. On le prend surtout pour jouer piston droit. »

« Les compétences et la qualité du joueur, tout le monde les connaît »

L’arrivée de Jonathan Clauss est aussi une satisfaction pour le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivière : « Ce qui m’a convaincu dans le choix Jonathan Clauss ? Les compétences et la qualité du joueur, tout le monde les connaît. Il n’y a pas de débat. On arrive avec un joueur que beaucoup de personnes connaissent chez nous. Cet environnement familier a permis une intégration plus rapide. C’est vrai que quand on rencontre Jonathan, on a envie de faire un bout de route avec lui. Ça s’est fait assez facilement. Après les discussions avec Marseille, on a un peu accéléré les choses pour clore le dossier. C’était important de le faire pour le coach. Le joueur tout le monde le connaît. »