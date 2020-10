Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Il n’y avait rien à faire pour cet attaquant cet été…

Publié le 25 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Ayant pu permettre à l’OM de renflouer ses caisses lors du mercato, Valère Germain a refusé d’être transféré étant persuadé de disposer d’une belle chance de réussir à l’OM selon lui.

Et si Valère Germain avait tout simplement eu du nez ? Avec la disette de Dario Benedetto et les matchs qui vont s’enchaîner les prochaines semaines avec la Ligue des champions notamment, l’attaquant français de 30 ans devrait avoir du temps de jeu, bien qu’André Villas-Boas ne le voit pas comme un joueur de pointe. Et cela viendrait justifier sa position ferme lors du dernier mercato concernant son avenir.

Germain ne voulait rien savoir