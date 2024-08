Mercato - OM : Il l’annonce, la succession d’Aubameyang est assurée !

Axel Cornic

Un an après Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille a vu un nouvel attaquant filer avec Pierre-Emerick Aubameyang, qui a rejoint le club d’Al Qadsiah en Arabie Saoudite. Sa succession était donc l’un des chantiers de l’été et il semble avoir été en grande partie réglé avec le transfert d’Elye Wahi, arrivé en provenance du RC Lens pour un total de 31M€.

C’est officiel depuis quelques heures déjà, mais ce mercredi tout le monde a enfin pu voir le nouveau numéro 9 de l’OM. Aux côtés de trois autres recrues, Elye Wahi a été présenté à la presse et pourrait donc faire ses premiers pas sous les couleurs marseillaises dès ce samedi, avec l’ouverture de la saison de Ligue 1 sur la pelouse du Stade Brestois.

Des débuts express pour Elye Wahi ?

Interrogé en conférence de presse, l’attaquant de 21 ans s’est en tout cas dit prêt et à disposition de Roberto De Zerbi dès les prochains jours. « Je me sens en forme, j'ai fait toute la préparation avec Lens et je peux débuter. J'ai été très surpris de l'accueil des supporteurs et je les remercie pour ça » a déclaré Elye Wahi, qui a sans doute envie de se relancer après sa saison décevante au RC Lens.

« Aubameyang c'est un attaquant que j'ai admiré tout petit »

Et la tâche ne s’annonce pas simple puisqu’il devra notamment faire oublier Pierre-Emerick Aubameyang et ses 30 buts toutes compétitions confondues sous le maillot de l’OM, au cours de la saison dernière. « Il y avait des grands à ma place à Lens avec Openda et ici avec Aubameyang. Aubameyang c'est un attaquant que j'ai admiré tout petit. J'ai vécu une saison avec des hauts et des bas à Lens mais je suis jeune et j'apprends » a simplement répondu Wahi, qui ne ressent décidément aucune pression en rejoignant un club comme Marseille.